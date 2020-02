Hannover 96 empfängt Wehen Wiesbaden: Letzte Infos zum Spiel

Ein Sieg gegen den Drittletzten Wehen Wiesbaden würde Hannover 96 etwas Abstand zum Tabellenkeller bescheren. Eine Niederlage führte hingegen mitten rein in den Abstiegskampf. Wenn alles gegen 96 läuft, könnten die "Roten" nach dem Spieltag sogar auf einem direkten Abstiegsplatz stehen .

Statistik

Hannover 96 und Wehen Wiesbaden sind sich bislang erst einmal begegnet: In der Hinrunde der aktuellen Saison. Das Spiel endete 3:0 für 96. In der laufenden Spielzeit haben beide Teams jeweils 22 Tore erzielt, 96 hat mit 31 Gegentoren allerdings vier weniger kassiert als die Hessen (35). Beide Teams blieben in der Saison 2019/20 bislang sechsmal ohne Torerfolg.