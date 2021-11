Reißleine gezogen: Hannover 96 trennt sich von Trainer Jan Zimmermann

"Aufgrund der sportlichen Entwicklung sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir frei von Emotionen und unter sachlicher Abwägung aller Eindrücke entscheiden mussten. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht", wird Sportdirektor Marcus Mann zitiert. "Es ist bekannt, dass ich mit Jan Zimmermann sehr gerne und gut zusammengearbeitet habe. Ich bedauere, dass wir diesen Schritt gehen müssen und wünsche Jan für die Zukunft alles Gute."

Die regionale Lösung war charmant, am Ende hat sie nicht funktioniert: Jan Zimmermann ist nach fünfmonatiger Amtszeit nicht mehr Trainer von Hannover 96. Der Zweitligist stellte den Chefcoach zwei Tage nach der desaströsen 0:4-Niederlage beim Karlsruher SC frei. Seit acht Spielen wartet 96 auf einen Sieg in der 2. Bundesliga.

Zimmermann übernahm 96 im Sommer als Nachfolger von Kenan Kocak. In der Vorsaison hatte der 42-Jährige mit dem TSV Havelse den überraschenden Aufstieg in die 3. Liga gefeiert, zuvor war er bereits beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder in der Ober- und Regionalliga erfolgreich.

Als 96-Trainer konnte er seine Erfolge nicht bestätigen. In 15 Zweitligaspielen sammelte er lediglich 14 Punkte, die Roten stecken kurz vor dem Ende der Hinrunde mitten im Abstiegskampf. Immerhin: Zimmermann hat mit 96 das DFB-Pokal-Achtelfinale erreicht.