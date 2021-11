Mannschaft verloren: Auch daran ist Zimmermann bei 96 gescheitert

Bereits vor mehreren Wochen hatte es in der Mannschaft zu ru­mo­ren begonnen und Jan Zimmermann langsam den Rückhalt verloren. Es war der Anfang vom Ende für den Trainer, als der Mannschaftsrat zu Beginn des Monats bei Sportchef Marcus Mann vorsprach. Auch Profiboss Martin Kind war zeitweise bei dem Ge­spräch in Burgwedel dabei, in dem es eben auch um den Trainer ging. Die Aussprache ergab zwar keine einheitliche Meinung zum Coach – aber allein, dass sie anberaumt worden war, war ein deutliches Zeichen aus dem 96-Innenleben.

„Dass Marcus einen gu­ten Austausch mit den Jungs hat, ist in Ordnung“, sagte Zimmermann da­mals. Doch es ist mindestens unüblich, dass Führungsspieler mit Führungskräften über den Trainer und taktische Fragen diskutieren wollen. Seitdem ist der Rückhalt für den 42-Jährigen im Team nicht gewachsen.