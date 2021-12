"Bleiben bei unserem Plan": Keine 96-Entscheidung pro Dabrowski in dieser Woche

Zwei Spiele, zwei Siege in zwei Spielen unter Interimstrainer Christoph Dabrowski. Mit den 20 Punkten nach Ende der Hinrunde „haben wir unser Mindestziel der letzten Wochen erreicht“, sagte Manager Marcus Mann. Mit der Dynamik, die der Trainerwechsel in der Mannschaft auslöste, brachte 96 tatsächlich sechs Punkte zwischen sich und den Abstiegsrelegationsplatz.

Die Wände wackelten. Ein mehrstimmiges „Hey, Hey, Hey“ in Dauerschleife kam aus der Gästekabine in Ingolstadt. Hannover 96 feierte sein 2:1 beim Zweitligaletzten wie einen Titel. Da war vor allem Erleichterung drin nach einem engen Spiel. Immerhin: Die Mannschaft ist gemeinsam mit dem nächsten Gegner Bremen tatsächlich so eine Art Adventsmeister.

Es ist wohl nicht mehr die Frage, was dies für Dabrowski bedeutet. „Ich fokussiere mich auf die Mannschaft, alles andere kommt von allein“, sagt der Interim, wiederholt nach einer bevorstehenden Festanstellung als Cheftrainer befragt. Mann versicherte, er werde „in dieser Woche nichts Neues bekannt geben, wir bleiben bei unserem Plan“. Im NDR-Sportclub bestätigte er: „Wir werden in dieser Woche das Fass nicht aufmachen.“

Dabrowski zeigt sich bei der U23

Der Plan sieht vor, bis nach dem Spiel gegen das neue „Ole-Werner-Bremen“ am Sonntag zu warten. Intern dürfte klar sein: Dabrowski erreicht nicht nur das Mindestziel, sondern das Maximum mit dieser rätselhaften Mannschaft. Der Ex-Profi machte aus einem müde wirkenden Haufen vom 0:4 in Karlsruhe eine dynamische Gemeinschaft.

Dabrowski hat den Laden jedenfalls für zwei Spiele ins Laufen bekommen. „Es fühlt sich so an, als wenn ich nie etwas anderes gemacht hätte“, sagte er nach der Partie. Am Sonntag fuhr er erst mal zum Spiel seiner U23, wo er offiziell ja noch als Trainer angestellt ist. „Ich möchte zeigen, dass ich nicht aus der Welt bin.“ Der dynamische Prozess der vergangenen zwei Wochen hat Dabrowski zunächst auf den Planeten der Profis befördert. Den wird er so bald wohl auch nicht mehr verlassen.