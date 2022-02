Schon gegen Darmstadt vor 10.000 Zuschauern? 96 im Austausch mit Gesundheitsamt

Das OVG in Lüneburg hat die Beschränkung auf 500 Zuschauer in Niedersachsen gekippt. 96 hat einen Antrag auf erweiterte Zuschauerkapazität beim Gesundheitsamt eingereicht. Laut OVG könnten am Sonntag gegen Darmstadt 10.000 Fans in der HDI-Arena dabei sein.