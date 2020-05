Keiner infiziert, Zweikämpfe erlaubt: 96 geht das "Pilotprojekt mit großen Chancen" an 

Das wird am Donnerstag auf der DFL-Vollversammlung aller Klubs besprochen, „dem möchte ich nicht vorgreifen“, erklärt Zuber. Alternativen sind die Wochenenden um den 15., 16., und 17. sowie 22., 23., und 24. Mai. Sollte darüber abgestimmt werden, „geben wir ein Votum ab, werden aber beide Daten akzeptieren“, kündigt Kind an. 96 bevorzugt den früheren Starttermin.

Entscheidet Trainer Kenan Kocak über den Wunschtermin mit?

Kind will vor der DFL-Konferenz die Meinung des Trainers hören: „Das ist ja auch eine sportliche Beurteilung. Kocak hat ja gesagt, er brauche 14 Tage im Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf die Spiele.“ Das wäre bis zum früheren Starttermin nicht einzuhalten. Andererseits haben alle Klubs dieses Problem.

Wie wird der Spielplan gestaltet?

Das wird wohl erst am Donnerstag festgelegt. Geht es im Plan weiter wie vor der Unterbrechung, hätte 96 ein Heimspiel gegen Dresden. Denkbar ist auch, dass es mit dem ohnehin für den 17. Mai geplanten Heimspiel gegen Bochum losgeht. „Ich bin für Dresden“, sagt Kind.

Wann beginnt das Mannschaftstraining mit Zweikämpfen bei 96?

Darüber war Zuber am Mittwoch „in finalen Gesprächen mit der Region“. Am frühen Abend erhielt er „das Go, so dass wir wieder zusammen auf dem Platz loslegen können. Die Spieler scharren mit den Hufen, dass es wieder Zweikämpfe gibt, das ist auch wichtig für das erste Spiel.“

Kind dankte „der Region Hannover, dass sie zügig eine Entscheidung getroffen hat, die unseren Spielern die Rückkehr ins Mannschaftstraining schon am Donnerstag ermöglicht.“ Am Mittag soll erstmals wieder richtig geübt werden, aber weiter geheim.