Corona-Entwarnung: PCR-Tests negativ, 96-Heimspiel gegen Heidenheim findet statt

Ein Nachholspiel weniger für Hannover 96: Während die für Mittwoch angesetzte Partie in Kiel erneut abgesagt werden muss, weil die Gastgeber in Quarantäne müssen, kann das Heimspiel gegen Heidenheim stattfinden. Nach einem laut 96 "nicht eindeutig auswertbaren Ergebnis" bei einem Schnelltest am Morgen war die Partie am Samstag kurzzeitig gefährdet, am Nachmittag gab es aber Entwarnung: Die PCR-Tests fielen negativ aus, am Sonntag rollt ab 13.30 Uhr der Ball in der HDI-Arena.

Das Abschlusstraining am Samstagvormittag war umgehend abgesagt worden, Trainerteam und Spieler begaben sich sofort in häusliche Quarantäne, bis die Resultate der PCR-Testung vorlagen. "Diese Maßnahme haben wir gemeinsam mit der Sportlichen Leitung umgehend getroffen, um jedes Risiko auszuschließen. Das gehört zu unserer Verantwortung für den Klub und den Spielbetrieb der Liga", wird der 96-Hygienebeauftragte Axel Partenheimer zitiert.