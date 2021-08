Entwarnung bei Falette: 96-Abwehrmann nächste Woche wohl wieder an Bord

Sieht ganz gut aus, dass Jan Zimmermann in der nächsten Woche mit vier Innenverteidigern arbeiten kann. Rein quantitativ wäre 96 damit in der Abwehrzentrale gut aufgestellt, komplett. Nachdem am Dienstag Wunschkandidat Julian Börner endlich seine Unterschrift unter einen Zwei-Jahres-Vertrag setzen konnte, gibt es auch von Simon Falette gute Nachrichten.

Der Guineer musste gegen Rostock aufgrund einer Fußverletzung bereits zur Halbzeit vom Feld. Zuletzt stand eine zehn- bis vierzehntägige Zwangspause im Raum. Ganz so schlimm ist die Verletzung aber offenbar doch nicht, schon in der nächsten Woche soll der 29-Jährige zurückkehren. Im Pokal in Norderstedt (Samstag, 15.30 Uhr) wird er aber fehlen.