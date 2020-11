Kein Kreuzbandriss: Entwarnung bei 96-Talent Grace Bokake - Pech für Tim Walbrecht

Die ersten Eindrücke ließen am Mittwochnachmittag das Schlimmste befürchten: einen Kreuzbandriss. A-Junior Grace Bokake, der derzeit bei den Profis von Hannover 96 mittrainiert, war ausgerutscht und im Rasen hängengeblieben, wurde mit dick bandagiertem rechten Knie vom Platz gefahren. Später folgte eine Magnetresonanztomographie. Und tags drauf eine erste Entwarnung: kein Kreuzbandriss!

"Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen", hatte Trainer Kenan Kocak noch befürchtet - wohl nicht als einziger. Am Donnerstag bestätigte der Verein, dass im Knie alles in Ordnung sei und nun weitere Untersuchungen folgen. Gut möglich, dass das Offensivtalent schon in zwei Wochen wieder trainieren kann. Eine extrem gute Nachricht!