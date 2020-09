Entwarnung bei Hendrik Weydandt: 96-Stürmer gut gelaunt beim Abschlusstraining

Als Zweiter kam der Stürmer am Freitagvormittag aus der Kabine und machte sich auf den Weg zum Trainingsplatz - sichtlich gut gelaunt scherzte der 25-Jährige mit den Ordnern. Weydandt wirkte alles andere als krank oder gehemmt - vielleicht eher voller Vorfreude: Im Pokal beim 6:0 vor zwei Jahren traf er zweimal, ebenso beim 3:3 im Hinspiel der vergangenen Saison.

Gute Nachrichten für alle Fans von Hannover 96, aber natürlich zuvorderst für Trainer Kenan Kocak: Hendrik Weydandt hat sich nach einem grippalen Infekt fit gemeldet und am Freitag beim Abschlusstraining vor dem Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den Karlsruher SC mit seinen Kollegen geschwitzt.

Als einziger nicht an der finalen Einheit vor dem Spiel teilnehmen konnte Tim Walbrecht. Den am Freitag 19 Jahre alt gewordenen Youngster hat es bei seinem grippalen Infekt offenkundig ein wenig stärker erwischt als Weydandt. Auch die zuletzt angeschlagenen Kingsley Schindler, Josip Elez und Baris Basdas mischten erneut voll mit.

Apropos Basdas: Der hatte beim DFB-Pokalspiel in Würzburg aufgrund von Oberschenkelproblemen aussetzen müssen, die weite Reise nach Franken aber trotzdem mit angetreten. Von der Tribüne aus sah er sich an, was seine Kollegen auf dem Rasen ablieferten. Spricht für einen guten Teamgeist.