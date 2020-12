Nach Dreier-Gipfel: "Keine öffentlichen Punktevorgaben" von 96-Boss Kind mehr

Ältere Menschen kennen noch die „Montagsmaler“, eine lustige ARD-Ratesendung, in der Fantasie gefragt war beim Erkennen von gezeichneten Begriffen. Auch bei Hannover 96 hat sich mittlerweile eine Runde zum Wochenanfang etabliert, die Montagsplaner. Auch hier ist Kreativität gefragt, und so saßen am Montag bei Chef Martin Kind wiederum die drei klugen 96-Köpfe zusammen, also noch Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber.

Es wurden viele Fehler benannt, allerlei Statistiken über das angeblich verbesserte Abwehrverhalten sowie das chronisch mangelhafte Angriffsverhalten präsentiert. Und es wurde gesprochen über das Saisonziel Aufstieg, das nach dem 13. Spieltag noch nicht restlos kassiert ist.