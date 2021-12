"Läuft wie im Film ab": Als Dabrowski Schaafs Einstand als Werder-Coach rettete

Christoph Dabrowski spielte nicht nur für 96 (drei Jahre) und arbeitet seit acht Jahren als Trainer in Hannover. Er hat auch in sechs Jahren in Bremen seinen Fußabdruck hinterlassen. Über die U19 und die zweite Mannschaft wurde er zum Profi und zur Werder-Legende – er erzielte eines der wichtigsten Tore der Klubgeschichte. Anzeige Der 11. Mai 1999: Werder braucht im Nachholspiel gegen Schalke einen Sieg, um Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen. Nach vier Niederlagen in Folge muss Trainer Felix Magath gehen. Thomas Schaaf übernimmt kurzfristig, hat ähnlich wie Dabrowski vor seinem ersten Spiel gegen den HSV kaum Zeit, die Mannschaft kennenzulernen.

Dabrowski, damals 21 Jahre jung, wird von Schaaf zur Halbzeit eingewechselt. In der 54. Minute köpft er eine Flanke von Andreas Herzog zum 1:0-Siegtor ein. „Klar erinnere ich mich, das läuft wie ein Film ab“, erinnert sich Dabrowski an den „unvergesslichen Moment“. Dabrowski ist überzeugt von seinen Qualitäten „Da ist eine Symbiose entstanden“, weiß er noch. „Mit der ganzen Stadt“, das war außergewöhnlich.“ Werder gewann zwei der restlichen drei Partien und rettete sich. „Thomas Schaaf hat mit dem ersten Sieg im ersten Spiel begonnen, eine Erfolgsgeschichte zu schreiben“, darauf hofft auch Dabrowski. „Das wird sich zeigen“, sagt er selbstbewusst. „Ich bin überzeugt von meinen Qualitäten und davon, dass ich ein paar Aufgaben erledigen kann.“ Der Start mit optimalen sechs Punkten aus zwei Partien hätte nicht besser laufen können. Schaaf habe „die richtigen Knöpfe gedrückt“, wie offensichtlich Dabrowski jetzt bei 96. Die aktuelle Lage will der 43-Jäh­rige aber nicht mit der von damals bei Werder vergleichen. „Eine komplett andere Situation“ sieht er jetzt in Hannover. „Damals hatten wir das Messer schon richtig am Hals, standen mit dem Rücken zur Wand.“ Bei 96 erkennt der Trainer „schon noch die Möglichkeit, an mehreren Stellschrauben zu drehen“. Aber aus dem Abstiegskampf sind ihm „viele Dinge in Erinnerung, die man nutzen kann. Im Umgang mit der Mannschaft zum Beispiel. Das sind Erfahrungswerte, von denen ich profitiere.“



Die 96-Trainer seit 2002 - und ihr Punkteschnitt in der Liga (Stand: 27. November 2021) Ralf Rangnick: 91 Spiele (40-22-29) - 142 Punkte (im Schnitt 1,56). ©