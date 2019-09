Der zweite Anzug kneift: 96-Ersatzspieler fallen bei Havelse-Test durch

Auf die 4-3-3-Systematik scheint sich der 96-Trainer jetzt festgelegt zu haben, so agierte das Team in Kiel und in Havelse. Mirko Slomka hatte auch „darüber nachgedacht“, die Mannschaft weiter einspielen zu lassen, die zuletzt gewonnen hatte (2:1). Der 96-Trainer entschied sich aber anders, auch „um mal andere zusammen spielen zu sehen und die Alternativen abzuprüfen auf den jeweiligen Positionen“. Der Slomka-Tüv für die Ersatzspieler endete ernüchternd – kaum einer bekommt die Plakette mit der A-Elf-Berechtigung.

Bakalorz ließ seinen Frust nach der harten Attacke eines Havelsers an TSV-Trainer Jan Zimmermann aus, der zurzeit ein Praktikum bei 96 macht. „Baka war im ersten Moment ein bisschen sauer“, erklärte Zimmermann. „Nach dem Spiel war er ein bisschen ruhiger.“ Der Praktikant darf heute also wieder zum 96-Training erscheinen.

Matthias Ostrzolek dagegen, zuletzt nur mehr in der Garage, reihte Fehlpass an Fehlpass. Marvin Bakalorz, als Kapitän in einer besonderen Rolle, ist gerade ziemlich von der Rolle.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga

Mit Teuchert und Ducksch, zur zweiten Hälfte wie auch Miiko Albornoz, Edgar Prib und Marc Stendera eingewechselt, kam die Qualität auch in die Offensive, die sich dann in Toren zeigte. 5:0 endete die zweite Halbzeit, die erste Hälfte ging 1:1 aus.

Problemzone Innenverteidigung

In beiden Hälften war Stammkraft Waldemar Anton auf dem Platz, der zuletzt in Kiel gesperrt fehlte – aber dringend gebraucht wird in der Innenverteidigung.

Anton wird mit Marcel Franke am kommenden Montag gegen Nürnberg das Abwehrzentrum bilden. Jannes Horn bietet sich als Ersatz an, Slomka probierte ihn in Havelse in der Innenverteidigung aus. „Wir brauchen Alternativen.“

Denn Felipe, Kurzarbeiter in Kiel, fällt mal wieder mit einem Muskelfaserriss für drei Wochen aus. Josip Elez, für Felipe eingewechselt, hat einen dicken Fuß. Mit Blutegeln wird versucht, die Schwellung herauszubekommen. Slomka hat mit der Behandlung „gute Erfahrungen gemacht“, etwa bei Ex-Profi Sergio Pinto.

Für die Startelf gegen Nürnberg kommt Elez kaum infrage. Wie überhaupt der Test gezeigt hat – die um Anton verstärkte Kieler Siegerelf ist das Beste, was 96 zurzeit zu bieten hat.