Hannover 96: Erst Pferdekuss, jetzt Übelkeit - was ist mit Walace los? 

Am Montag trainierte der wertvolle 96-Brasilianer Walace nicht mit der Mannschaft. Die Begründung: Pferdekuss. Erlitten während seiner schwachen 45 Minuten in der Schneeschlacht gegen Bayer 04 Leverkusen ( SPORT BUZZER-Note 5 ). Zur Pause durfte er duschen gehen.

Das teure Wood-Missverständnis: Dolls Geduld am Ende - HSV will ihn nicht

Im Schaufenster nicht präsent

In Hannover ist man sich nicht ganz einig darüber, wie mit der Personalie umzugehen ist. Mangelnder Einsatz wird ihm vorgeworfen. Trainer Thomas Doll zählte ihn nach dem Stuttgart-Spiel an, er müsse mehr investieren. Vereinspräsident Martin Kind schlägt in die gleiche Kerbe: "Mit Spielern wie Walace, die nicht bereit sind, alles zu investieren, brauchen wir nicht zu planen."

Dann der Startelfeinsatz gegen die Werkself, nachdem er gegen den VfB Stuttgart 90 Minuten auf der Bank fror. Erneut ernüchternd. Weder der Tag noch das Wetter des Brasilianers, der fünf von 20 Pässen nicht an den Mann brachte und 55 Prozent seiner Zweikämpfe gewann - für einen Abräumer zu wenig. Ohne ihn und mithilfe schwieriger Wetterbedingungen stemmte sich Hannover 96 gegen die Niederlage und kam zum 2:2, was letztlich aber durch Kai Havertz egalisiert wurde. Bittere Niederlage in einem umkämpften Duell.