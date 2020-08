Strammes Auftaktprogramm: Die ersten fünf Gegner von Hannover 96 im Porträt 

Zwei Spiele gegen Bundesligaabsteiger und das Derby in den ersten fünf Partien der neuen Saison - dieses Auftaktprogramm von Hannover 96 hat es durchaus in sich. Dazu kommen die Duelle mit dem Karlsruher SC und dem VfL Osnabrück. Auf ein Saisonziel wollte sich 96-Trainer Kenan Kocak zwar noch nicht festlegen, allerdings ist eigentlich klar, dass am Ende einer der ersten drei Plätze herausspringen soll.

Umso wichtiger ist ein guter Start in die neue Spielzeit. 96 will schnell Selbstvertrauen tanken, die Spielphilosophie verinnerlichen und sich eine gute Ausgangslage verschaffen. Los geht es mit einem Heimspiel gegen Karlsruhe. Es folgen die Spiele gegen Osnabrück, Braunschweig, Paderborn und Düsseldorf. Doch was hat sich in der bisherigen Vorbereitung eigentlich bei den ersten fünf Gegnern der Roten getan? Gibt es Trainerwechsel, namhafte Zu- und Abgänge? Diese und viele weitere Fragen haben wir beantwortet.