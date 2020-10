Erste Transfer-Zwischenbilanz: Wie schätzt ihr die Neuzugänge von 96 ein?

Der eine ist schon ein paar Monate da, der andere erst seit wenigen Wochen - so oder so ist die Länderspielpause ein passender Zeitpunkt, um eine erste kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Hat Hannover 96 in dieser Transferperiode gut gehandelt? Können die Neuen die in sie gesteckten Erwartungen erfüllen - ob nun sofort oder vielleicht erst perspektivisch?

Wir wollen von Euch wissen, wie ihr die einzelnen Neuzugänge einschätzt - von B wie Basdas bis T wie Twumasi. Noch nicht bewertet werden kann logischerweise Simon Falette, von dem sich die 96-Fans jedoch jede Menge erhoffen. Wir wollen aber auch wissen, ob ihr den Kader stärker als in der Vorsaison einschätzt und ob ihr noch Nachholbedarf seht...