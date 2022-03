Herber Rückschlag beim SV Sandhausen: Harmloses 96 verliert 1:3

Die Lage in der Liga ist bedrohlich. Rostock gewann in Schalke, fünf Punkte beträgt der Vorsprung zum 16. aus Dresden, das am Sonntag in Bremen spielt. Sandhausen rückte auf zwei Punkte auf 96 heran. 96 hatte selbst Schuld an der misslichen Lage.

Hannover 96 hat sich durch eine katastrophalen Auftritt in Sandhausen wieder selbst in Abstiegsgefahr gebracht. 200 Fans aus Hannover klatschten höhnisch Applaus für die zweite Niederlage gegen Sandhausen, offenbar der Angstgegner von Hannover 96.

Okoroji verwandelt Ecke direkt

In der 7. Minute zirkelte Chima Okoroji einen Eckstoß direkt ins Tor von Keeper Ron-Robert Zieler. Was war da mit Zieler los? Der Torhüter war offensichtlich schon länger angeschlagen, 96 deshalb mit drei Schlussleuten angereist. In der Pause kam dann Martin Hansen für Zieler, der gut hielt, aber mit einem lädierten linken Knie gerade so durchhielt. Nummer drei Marlon Sündermann hätte nicht mehr eingewechselt werden dürfen. Ein Spieler im 96-Tor? Diese Panne blieb den Auswärtsfans erspart.

Zieler wirkte verunsichert, seine Vorderleute bekamen den Ball kaum in die gegnerische Hälfte. Sandhausen kam hart, teils überhart, und schnell. Okoroji lief Sebastian Stolze über 60 Meter davon und flankte, Marcel Franke schoss den Ball ins eigene Tor – 0:2 (19.). Das fünfte Eigentor in dieser Saison – in dieser Statistik ist 96 Spitzenreiter. Sandhausen hingegen zeigte, warum die Mannschaft an letzter Stelle der Fairnesstabelle steht.

96 wehrt sich nur kurz

Sogar der sonst ruhige Manager Marcus Mann legte sich an der Bank mit Sandhausens Manager Mikayil Kabaca an, der später selbst die gelbe sah. 96 wehrte sich mal kurz: Stolze erzielte nach einem Kopfball von Lukas Hinterseer das 1:2. Aber außer einem Schuss von Sebastian Kerk hatte 96 keine nennenswerte Torchance mehr.

Niklas Hult legte das 1:3 von Janik Bachmann dann auch noch vor, nachdem er den Ball schon geklärt hatte. Danach war die Luft völlig raus. Nach dem Pokalaus (0:4) gegen Leipzig und dem 1:3 in Sandhausen wird Dabrowski Mühe haben, die Mannschaft wieder in Form zu bekommen. In einer Woche Nürnberg, danach in Schalke – diese eher spielerisch veranlagten Gegner sollten, müssen 96 nun mehr liegen.