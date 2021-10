Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Erzgebirge Aue in Form

Im Anschluss an das 3:0 im Pokal gegen Fortuna Düsseldorf hat Hannover 96 im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue zunächst genau da weitergemacht, wo sie am Mittwoch aufgehört haben. Schon nach vier Minuten brachte Sebastian Kerk die Gastgeber in Führung. Ausgangspunkt war ein misslungener Klärungsversuch von Aues Anthony Barylla, den Kerk sehenswert ausnutzte. Die Euphorie vom guten Auftakt hielt jedoch nur bedingt an.

Schwache zweite Halbzeit

Wie schon gegen Düsseldorf funktionierte das Offensivduo aus Maximilian Beier und Kerk anfangs gut und die Roten kamen in Halbzeit eins immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste. Doch auch Aue kämpfte sich nach dem frühen Fehler in die Partie. Kurz vor der Pause folgte dann der Nackenschlag für das zunehmend passive 96: Hult verlor das Kopfballduell, Franke stand falsch und Dimitrij Nazarov traf zum 1:1 (45.+1). Nach dem Blitzstart kam in Durchgang zwei viel zu wenig von Hannover. Einzig die eingewechselten Hendrik Weydandt (57.) und Tom Trybull (77.) kamen überhaupt noch zum Abschluss.