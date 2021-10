96-Meinung: Mit diesem Punkteschnitt droht der Absturz in die dritte Liga 

Von der Pokalparty zum Liga-Kater - Hannover 96 wird zum immer größeren Problemfall. Vor drei Tagen noch gefeiert für das 3:0 gegen Düsseldorf, nach dem bitteren 1:1 gegen den Vorletzten völlig zu recht mit Pfiffen von den immer weniger werdenden Fans verabschiedet. Diese Aue-Enttäuschung schmerzt richtig.

Ein weiterer Sieg war von allen Verantwortlichen des Klubs als alternativlos eingeschätzt worden. Dann geht die Mannschaft nach vier Minuten mit 1:0 in Führung, spielt sich Chance um Chance heraus, so viele wie noch in keinem Spiel. Verschleudert sie reihum und kassiert in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich. Aus einem Einwurf, was niemals zum Gegentor führen dürfte.