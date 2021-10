Stark begonnen, stark nachgelassen: Hannover 96 verpasst Sieg gegen Aue

Es bleibt ein stetes Auf und Ab bei Hannover 96. Drei Tage nach dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf kamen die Roten nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Kellerkind Erzgebirge Aue hinaus - und mussten sich am Ende mit dem Punktgewinn sogar glücklich schätzen.

96 wollte den Pokal-Schwung mitnehmen, was zunächst eindrucksvoll gelang. Schon nach drei Minuten gingen die Roten in Führung. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Aues Anthony Barylla landete der Ball bei Sebastian Kerk, der sich ein Herz fasste und den Ball per Volleyabnahme technisch sehenswert mit links in den Winkel zirkelte. Es war Kerks dritter Treffer im dritten Spiel in Folge. Der 96-Topscorer legte Gael Ondoua beinahe das 2:0 auf, der scheiterte nach Freistoßflanke aber freistehend an Martin Männel (12.).