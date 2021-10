"So kann man definitiv nicht auftreten": Die Stimmen zum 96-Remis gegen Erzgebirge Aue

Für Hannover 96 bleiben am Ende einer schwachen zweiten Halbzeit nur ein Punkt gegen den FC Erzgebirge Aue und vorerst Platz 13. Dabei schienen die Roten nach einer frühen Führung auf dem besten Weg zu einem Heimsieg zu sein. Bereits nach vier Minuten brachte Sebastian Kerk die mutig gestarteten Niedersachsen in Front. Auch in der Folge kombinierten sich die Gastgeber immer wieder gefährlich in den Strafraum der Veilchen, doch die Euphorie vom guten Start flachte ab. Schon in Durchgang eins wurde Hannover zunehmend passiver und kassierte kurz vor der Pause den Ausgleich (zum Spielbericht).

Keine Impulse in Halbzeit zwei

In Halbzeit zwei kam von 96 dann so gut wie gar nichts mehr. Trainer Jan Zimmermann versuchte durch vier Wechsel noch frischen Wind in die Offensive zu bringen, äußerte sich im Anschluss an die Partie aber zurecht kritisch über die Leistung der eingewechselten Spieler. Auch Torschütze Sebastian Kerk fand am Ende klare Worte für den schlechten Auftritt nach der Pause. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.