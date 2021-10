JETZT ABSTIMMEN! Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Erzgebirge Aue?

Nach dem 3:0-Heimsieg im Pokal unter der Woche gegen Fortuna Düsseldorf ist 96 spürbar selbstbewusst in die Partie gestartet. Bereits nach vier Minuten brachte Sebastian Kerk die Roten sehenswert mit dem linken Außenrist in Führung. Einziger Wehrmutstropfen nach dem guten Auftakt war die Verletzung von Julian Börner, der aufgrund von Oberschenkelproblemen früh durch Luka Krajnc ersetzt werden musste (19.). Mit zunehmender Spieldauer kamen jedoch auch die Gäste aus dem Erzgebirge besser in die Partie und näherten sich mit einigen Abschlüssen dem Tor von Martin Hansen an.

Nazarov trifft kurz vor der Pause

Die rund 9000 Zuschauer in der HDI-Arena sahen zunächst weitere gute 96-Chancen, doch unter anderem Ondoua (12.) und Beier (17. und 25.) brachten den Ball nicht im Tor der Veilchen unter. Die Retourkutsche folgte noch vor der Pause und Dimitrij Nazarov traf zum 1:1 (45.+1). In Halbzeit zwei flachte die Partie dann zunehmend ab und von 96 kam viel zu wenig. Zum Ende der Partie hatten die Niedersachsen eher noch Glück, dass die Auer ihre Möglichkeiten zum Siegtreffer ungenutzt ließen.