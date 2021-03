Das ging selten gut aus: Versucht's 96 in Aue mal wieder mit einer Dreierkette?

Simon Falette schaut häufiger etwas grimmig drein. Dieser fokussierte Ausdruck kann für einen Verteidiger von Vorteil sein. Er flößt Gegenspielern ein bisschen Angst ein mit seiner Wucht und der Entschlossenheit im Blick, der sagen will: Ich meine es verdammt ernst. Nach der Wrestlingattacke im Training vor einer Woche wurde es wirklich ernst für ihn. Falette kam mit einer Abmahnung davon. Trainer Kenan Kocak hatte ihn nach Absprache mit dem Mannschaftsrat schon zuvor sportlich begnadigt. „Zu dem Thema ist genug gesagt“, fand Kocak am Donnerstag.

Dreierkette funktioniert gegen Kiel und Heidenheim nicht

Zum ersten Mal beim 0:3 gegen Kiel, der 29-Jährige sah seinerzeit Gelb-Rot. Als er wieder spielen durfte in Heidenheim, verlor 96 mit 0:1, auch weil die Dreierkette nicht funktionierte, was seinerzeit aber eher an Baris Basdas lag als an Falette.

Basdas und Franke hielten bei dem Trainingsvorfall im Ringkampf zusammen ge­gen den explodierenden Fa­lette. Ob die Dreierkonstellation tragfähig wird für einen Zusammenhalt am Samstag (13 Uhr) in Aue, muss Kocak entscheiden. Im Training probierte er zuletzt das Trio Franke, Josip Elez und Falette aus.

Ist Falette bereit für die Startelf?

Timo Hübers war oft der defensive Problemlöser, mit dem 96 einen Punkteschnitt von 1,7 holte. Mit Falette holte die Mannschaft 1,1 Zähler im Schnitt (Elez 1,25/Franke 1,4/Basdas 2,0). Die Statistik zeigt demnach auch: Mit Kocaks Wunschspieler holte die Mannschaft die wenigsten Punkte, mit einem weiteren Wunschkandidaten Basdas allerdings im Vergleich die meisten. Dabei war Basdas meistens als Abwehrjoker vorgesehen, der er meist auch war.

Kocak stellt nicht nach Statistik, sondern nach seinem Lieblingskriterium auf: Mentalität. Er muss entscheiden, ob Falette nach den Vorfällen bereit ist, Verantwortung in der Startelf zu übernehmen – sei es in der Dreier- oder Viererkette.