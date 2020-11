"Stürmer haben nun mal Durststrecken": So reagiert das Netz auf den 96-Chancenwucher gegen Aue

Hannover 96 hat im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue zwei wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze liegengelassen. Das Team von Kenan Kocak kam trotz großer Überlegenheit und zahlreichen Torchancen nicht über ein 0:0 hinaus. Vor allem Stürmer Marvin Ducksch erwischte keinen guten Tag und vergab fünf beste Einschussmöglichkeiten.

96-Trainer Kocak hatte nach einer guten Stunde genug gesehen und nahm Unglücksrabe Ducksch vom Feld - für ihn kam Patrick Twumasi in die Partie. Am Resultat änderte sich trotzdem nichts mehr, die Roten ließen erstmals in der Saison im heimischen Stadion Punkte liegen. Die 96-Fans waren nach dem Remis logischerweise enttäuscht und ließen ihrem Frust in den sozialen Netzwerken freien Lauf. Doch es gab auch aufmunternde Worte...