Ducksch und Weydandt fallen ab: So habt ihr die 96-Profis gegen Aue bewertet

Für Hannover 96 reichte es am Samstag nur zu einem mageren 0:0 gegen Erzgebirge Aue. Natürlich ist das viel zu wenig für die eigenen Ansprüche. Chancen, um das Spiel für sich zu entscheiden, waren zuhauf vorhanden - doch vor allem Stürmer Marvin Ducksch vergab mehrere Hochkaräter.

96 ist nach dem torlosen Remis auf Platz sieben abgerutscht. Sollte der aktuelle Tabellenführer Hamburger SV am Montagabend (20.30 Uhr) bei Holstein Kiel gewinnen, würde der Rückstand zur Tabellenspitze bereits neun Punkte betragen. Die Enttäuschung der 96-Fans spiegelte sich nach dem Spiel sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in den User-Noten wider.