Ducksch und Co. lassen zu viel liegen: 96 kommt gegen Aue nicht über Remis hinaus

In der ersten halben Stunde verteidigte die Kocak-Elf das allerdings gut weg und hatte erneut durch Ducksch die nächste gute Gelegenheit. Nach Zuspiel von Weydandt blieb der Angreifer gegen Aue-Schlussmann Martin Männel aber erneut zweiter Sieger (27.).

Der Beginn war zumindest schon mal vielversprechender als der erschreckende Auftritt in Fürth. 96 agierte mutiger und strukturierter. Die erste Torchance hatte Marvin Ducksch schon nach vier Minuten, sein Abschluss aus elf Metern geriet aber zu unplatziert. Die Gäste aus dem Erzgebirge ließen 96 kommen und versuchten, über schnelles Umschaltspiel gefährlich zu werden.

Ducksch-Chancenwucher geht weiter

Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause, in der Kocak reagierte. Kingsley Schindler, hinten rechts nicht zum ersten Mal ein Unsicherheitsfaktor, und der unauffällige Florent Muslija blieben in der Kabine. Dafür brachte der 96-Coach Sei Muroya und Linton Maina.

Auf dem Platz blieb erstmal alles beim Alten. Ducksch kam nach klasse Vorarbeit des starken Bijol freistehend zum Schuss, zielte aber deutlich vorbei - die vierte Chance, die er liegen ließ (47.). Der fast schon absurde Ducksch'sche Chancenwucher riss nicht ab. Nach einem Querschläger der Aue-Abwehr kam der 26-Jährige aus kurzer Distanz frei zum Abschluss, wieder mal parierte Männel stark. Der (abgefälschte) Nachschussversuch von Weydandt ging auch noch über das leere Tor (58.).