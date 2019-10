"Es blüht wieder auf": Dennis und Ina Aogo sind hannoverliebt

Ina Aogo liebt ihren Dennis. Und Hannover liebt sie auch. Graues Langweiler-Städtchen, schlechter Ruf? Vorurteile gegen Hannover kann die 30-Jährige nicht verstehen: „Also ganz ehrlich? Ich mag Hannover total gerne.“

Ina Aogo hat kein Problem damit, Fremde an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Ob bei Instagram oder in ihrem Podcast „Spielerfrauen on air“. Dort machte sie Hannover jetzt eine Liebeserklärung: „Ich war schon zweimal da! Alles ist grün, überall sind viele Bäume, am Stadion ist direkt der Maschsee – richtig schön, eine coole Atmosphäre.“ Und viel schöner als zuvor in Stuttgart, findet die Spielerfrau: „Das ist ein Upgrade gewesen!“