Hannover 96: Es flutscht bei Haraguchi – zum ersten Mal auf Deutsch

Haraguchi wird zum Spielentscheider

Wie wohl er sich zurzeit bei 96 fühlt, zeigte sein spontaner Torjubel bei den Fans, er küsste das Trikot, zeigte auf seine Rückennummer 10 – die Zahl eines Spielmachers. Mittlerweile ist Haraguchi auch ein Spielentscheider. So gut lief es in Deutschland noch nie für ihn innerhalb so kurzer Zeit. Die Vergangenheit? Ein Tor für Düsseldorf in der Saison 17/18, in Berlin ein Tor in der Saison 16/17, zwei Treffer 15/16 (zwischen den ersten und zweiten lag ein halbes Jahr) und auch nur ein Tor in der Serie 14/15.