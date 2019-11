Hannover 96: Ersatzkeeper Esser lässt Wechsel nach Darmstadt offen

Michael Esser hat mehr Spiele für Hannover 96 gemacht als für Darmstadt 98 (30). Aber seine 38 Einsätze musste sich Esser hart erarbeiten. Erst stand ihm "Alphatier" Philipp Tschauner im Weg, im vergangenen Sommer der Weltmeister und frühere Europa-Torwart Ron-Robert Zieler. Esser legte sich nie mit den Kollegen an, im Gegenteil: Er schenkte Samuel Sahin-Radlinger sogar dessen ersten Bundesliga-Einsatz am letzten Spieltag der vergangenen Saison.

Esser bekam nie was geschenkt bei 96. Außer vielleicht an seinem Geburtstag am 22. November. Esser wurde 32 Jahre alt. Ansonsten denkt sich Esser seinen Teil - und plant dabei konkret einen baldigen Wechsel. "Es gibt schon ein leichtes Vorfühlen von Vereinen für den Winter", sagte er dem Darmdtädter "Echo" im Interview. Angesprochen auf einen Transfer zum nächsten 96-Gegner Darmstadt 98 meinte er: "Man soll niemals nie sagen."