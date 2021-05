Esser verletzt, Einsatz für Sündermann: Das ist der 96-Torhüterplan bis zum Saisonende

So wirklich enttäuscht wird Michael Esser wohl gar nicht sein. Wegen anhaltender Beschwerden an der Hüfte hat der Torwart die Hotel-Quarantäne von Hannover 96 verlassen und darf sich wieder frei bewegen. Damit ist klar – die nominelle Nummer eins wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Beim 0:1 gegen Holstein Kiel am vergangenen Montag stand Martin Hansen bereits im Tor der Roten. Nach fast einem Jahr ohne Pflichtspiel zeigte der Däne eine solide Leistung. Obwohl der 30-Jährige persönlich Grund zur Freude hatte, trübte die Niederlage natürlich die Euphorie: "Der Ärger und die Enttäuschung über die Niederlage überwiegen ganz klar", sagte der Keeper nach seinem Saisondebüt.

Sündermann bekommt Einsatz gegen Nürnberg

Beim Spiel gegen St. Pauli am Sonntag (ab 15.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) wird Hansen wie bereits in Kiel von Beginn an spielen. Doch auch Marlon Sündermann bekommt von Trainer Kenan Kocak seinen ersten Einsatz bei den Profis geschenkt. „Marlon wird gegen Nürnberg eine Halbzeit im Tor stehen“, verriet der Coach der Roten. Beim Spiel auf St. Pauli am Sonntag feiert Sündermann erstmal seinen 23. Geburtstag auf der Bank.