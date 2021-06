Fitmacher Sunkel, Spaßringkampf: So macht 96 Evina und Basdas stark

Nach dem Vorbereitungsstart mit dem neuen Trainer Jan Zimmermann sind zwei Spieler nur dabei statt mittendrin. Franck Evina und Baris Basdas trainieren hauptsächlich mit dem neuen Fitmacher Felix Sunkel. Zimmermann erklärt, wie er beide Spieler in den kommenden Wochen aufbauen will. Ein Thema für das Testspiel gegen St. Pauli am Samstag (15 Uhr, HDI-Arena) sind beide noch nicht.

Evina (20) kam im vergangenen Sommer, machte nur zwei Spiele mit, bis er sich im Oktober das Außenband riss. Nach der Rückkehr ins Mannschaftstraining riss das Außenband erneut. Der Stürmer, der schon gute Ansätze zeigte, ist wie ein Neuzugang. Basdas hatte 17 Einsätze, der Verteidiger beendete die Saison aber mit einer Muskelverletzung. Die Bilder gleichen sich ein wenig mit jenen aus der letzten Vorbereitung. Unter Kenan Kocak war Evina mit Kreislaufproblemen von Kankenwagen abgeholt worden. Basdas brach im selben Trainer ab. Beide waren nicht fit nach Hannover gekommen.