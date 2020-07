Hannover 96 fehlen nur noch zwei Siege zu Platz vier in der ewigen Zweitliga-Tabelle

Diese Statistik werden die Roten noch mitnehmen, dann aber wollen sie die 2. Bundesliga so schnell es geht wieder verlassen. Hannover 96 belegt in der ewigen Tabelle des Fußball-Unterhauses Platz fünf, nur noch sechs Punkte fehlen zum aktuellen Regionalligisten SC Fortuna Köln. Theoretisch könnte die Elf von Trainer Kenan Kocak das Gründungsmitglied also schon am 2. Spieltag verdrängen.

127 Vereine in 46 Jahren

In diesem Tableau sind insgesamt 127 Vereine vertreten, sie ist rückwirkend mit der Drei-Punkte-Regel berechnet worden. Der SC Fortuna Köln führte die ewige Tabelle als Gründungsmitglied im Jahr 1974 lange Zeit an. Nach dem Abstieg im Jahr 2000 dauerte es noch neun Jahre, ehe Alemannia Aachen die Fortunen vom Thron stieß.