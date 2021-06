Zurück nach Deutschland: Ex-96-Kapitän Marvin Bakalorz unterschreibt in Duisburg

Bakalorz ist im Münsterland aufgewachsen und bei Borussia Dortmund zum Profi geworden. wobei er sein Bundesliga-Debüt erst bei Eintracht Frankfurt gab - am 1. Dezember 2013 im Auswärtsspiel bei 96. Genau dorthin wechselte er nach der erfolgreichen Station in Paderborn, 102 Ligaspiele absolvierte er für die Roten - bis er auf Kocaks Streichliste landete.

Nun also Duisburg und die 3. Liga. Als 15. haben die Meidericher mit Stammtorhüter Leo Weinkauf, der von 96 ausgeliehen war, gerade so den Klassenerhalt gepackt. Bakalorz soll nun dabei mithelfen, dass der nicht erneut in Gefahr gerät. "Er wird seinen Teil zu unserer gesunden Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern beitragen und ist eine absolute Bereicherung für uns", sagt sein neuer Trainer Pavel Dotchev.