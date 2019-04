Hannover 96: Ex-Kapitän Waldemar Anton steckt in der Transferfalle

Der Mühlenberger lehnte sich immer schon am weitesten aus dem Fenster. Von Abstiegskampf wollte Waldemar Anton in der Hinrunde nichts wissen. Nach dem 0:0 in Berlin sprach der frühere Kapitän von einer „Superleistung“ und betonte: „Ich habe das Gefühl, und ich bin fest der Meinung, dass momentan alles in unsere Richtung läuft.“ Das Problem dabei ist, dass der Zug für 96 so gut wie abgefahren ist. Wie kommt Anton zu dieser Einschätzung, wenn 96 Letzter ist, mit sechs Punkten Rückstand auf die Relegation und nur noch vier Restspielen, davon eines bei den Bayern? 96 müsste zwei Spiele mehr gewinnen als Stuttgart. Gewinnen! Hannover war auch bei schwachen Berlinern einer Niederlage näher als einem Sieg.

Die Roten in Noten: Einzelkritik zu Hertha BSC gegen Hannover 96 Michael Esser: Bekommt vor der Pause nicht viel auf die Kiste, nur auf den Fuß. Bringt sich beim Fehlpass auf Leckie (6.) selbst in Schwierigkeiten. Reagiert zweimal gut gegen Kalou. Note 3 ©

Nicht noch einmal 2. Liga Aus Anton spricht Selbstzweckoptimismus. Bleibt 96 in der Bundesliga, würde Anton bleiben – er will die Rettung, deshalb glaubt er daran. Im Abstiegsfall steckt er in der Transferfalle. Steigt sein 96 ab, will er den Klub verlassen. Die 2. Liga möchte sich der U21-Nationalspieler nicht noch einmal antun. Profichef Martin Kind sieht es anders: „Er kann nach meiner Beurteilung ein wichtiger Faktor beim Wiederaufstieg werden. Ich persönlich empfehle, Anton zu behalten.“ Es sei denn, ein Klub böte weit mehr als 10 Millionen Euro. Davon ist zurzeit nicht auszugehen, auch wenn beispielsweise der 1. FC Köln oder Hertha BSC Interesse haben sollen am 22-Jährigen. Aber Antons Wert ist in dieser Saison stark gesunken.

"Ich glaube dran" Das Transferkarussell dreht sich wegen der vielen offenen Trainerstellen in der Bundesliga noch gar nicht richtig, auch nicht bei den Innenverteidigern. An Herthas Niklas Stark, der sich gegen 96 den Knöchel anbrach, sollen Leipzig und die Bayern interessiert sein. Düsseldorfs Kaan Ayhan wird Fortuna für festgeschriebene 2,5 Millionen Euro verlassen. Fällt der erste Dominostein, kommt es zur Kettenreaktion. Eigentlich will Anton kein Umfaller sein. Aus seiner Sicht müsste dann aber die Rettung in Hannover gelingen. So erklärt sich sein Glaubensbekenntnis am Ostersonntag: „Ich glaube dran.“

Das ist Waldemar Anton: Bilder seiner Karriere Waldemar Anton ist ein Hannover-Junge mit Wurzeln in Usbekistan und im Stadtteil Mühlenberg. Sein Vater war Leistungsschwimmer, er selbst ist ein Mathe-Ass mit Abitur. Aber „Waldi“ durfte sich schon länger ausrechnen, dass es was wird mit seiner Profi-Karriere. Vom Mühlenberger SV kam er 2008 in die 96-Jugend. In der Saison 2013/2014 erreichte Anton mit der A-Jugend das Endpsiel um die deutsche Meisterschaft. ©

