Fraktion der Ex-96er wächst: Düsseldorf verpflichtet Felix Klaus auf Leihbasis

Seit Januar 2017 verteidigt Andre Hoffmann in Düsseldorf, anderthalb Jahr später wechselte Stürmer Kenan Karaman an den Rhein. Und seit September, noch gar nicht so lange her also, steht Edgar Prib in Lohn und Brot bei der Fortuna. Ihre Gemeinsamkeit: Ihre vorherige Station war Hannover 96. Diese Ex-96er-Fraktion hat nun Zuwachs bekommen, denn der Tabellenfünfte der 2. Bundesliga hat Felix Klaus auf Leihbasis bis Saisonende vom VfL Wolfsburg verpflichtet.

"Düsseldorf ist ein Aufstiegskandidat und ich brenne darauf, mit der Fortuna anzugreifen", sagte der 28-Jährige bei seiner Vorstellung. Der Flügelstürmer stand in den Spielzeiten 2015/16, 2016/17 und 2017/18 bei 96 unter Vertrag, wechselte anschließend für 3 Millionen Euro nach Wolfsburg, wo er zuletzt kaum noch Einsatzzeiten bekam.