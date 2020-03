Ex-96er Daniel Stendel und Jörg Sievers müssen auf Hälfte ihres Gehalts verzichten

Der schottische Fußballclub Heart of Midlothian, bei dem der Ex-96-Trainer Daniel Stendel und die Torwartlegende Jörg Sievers unter Vertrag stehen, kürzt in Folge der Coronavirus-Pandemie die Gehälter. Das gab Clubbesitzerin Ann Budge am Mittwoch bekannt. In einem offenen Brief bat sie Spieler, Trainerpersonal und andere Mitarbeiter darum, bis auf Weiteres auf die Hälfte ihres Lohns zu verzichten. Somit auch Trainer Daniel Stendel und Co-Trainer Jörg Sievers.

Der schottische Club reagiert damit auf finanzielle Einbußen durch die Einstellung des Ligabetriebs aufgrund der Coronavirus-Krise.