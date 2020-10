Thioune hat die Fantasie: Kommt Ex-96-Stürmer Wood beim HSV noch mal zurück?

Was sollen die Trainer noch alles mit Bobby Wood anstellen? Geträumt hat jeder von einem erfolgreichen Stürmer, der jede Mannschaft mit Wucht und Tempo zum Erfolg schießt. Bisher befanden sich aber alle Trainer auf einem Holzweg. Möglich, aber unwahrscheinlich, dass nun Daniel Thioune, der neue Trainer des Hamburger SV, den früheren Stürmer von Hannover 96 auf den rechten Pfad führt. Nach dem 4:3 im Test gegen den dänischen Zweitligisten FC Fredericia sagte Thioune: „Er hat sich erklärt, dass er unseren Weg mitgehen will. Nun kann er sich zeigen.“

Zeit in Hannover endete mit Knieproblemen

Hat Wood bereits getan. Gegen die Dänen erzielte er einen Treffer. Das gab es immer wieder, auch zu seiner Zeit in Hannover, als er gegen Stuttgart mal zwei Treffer in einer Partie erzielte. Das ist fast auf den Tag zwei Jahre her. Seitdem hat der Stürmer Wood nur ein einziges Tor erzielt. Auch für 96 übrigens, bei einem 1:4 in Mönchengladbach. Woods Karriere in Hannover endete mit Knieproblemen. Von seinem Karriereknick erholte sich der US-Amerikaner nicht mehr.