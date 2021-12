Was macht eigentlich... Ex-96-Stürmer Mame Diouf? Gibt jetzt den Torwart!

Keine allzu schöne Zeit für alle, die es mit Hannover 96 halten. Da erinnert man sich gern an frühere, erfolgreiche Zeiten bei den Roten zurück. Und vielleicht auch an Stürmer, die ihre Tore und damit den Fans Spaß gemacht haben. Mame Diouf ist da ein gutes Beispiel. Der ist ja auch erst 33. Was macht der eigentlich?

Nun, über Stoke City ist er in der Türkei beim Erstligisten Hatayspor in Antakya - aktuell stolzer Tabellendritter in der Süper Lig - gelandet - und dort im Tor. Im Tor? Im Tor! Das zwar nur aushilfsweise, dafür aber doch recht erfolgreich. Und das kam so...