Fritz-Walter-Medaille: DFB kürt Ex-96-Talent Kühn zum besten U19-Spieler 2019

Nicolas Kühn hat die höchste Einzelauszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball erhalten: Das frühere Talent von Hannover 96 wurde vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille 2019 in Gold für die Altersklasse U19 geehrt.

Mittlerweile steht der 19 Jahre alte Flügelspieler bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Dort wird er derzeit in der zweiten Mannschaft eingesetzt und wurde mit dieser im Sommer 2018 niederländischer Zweitligameister. Er durchlief alle U-Nationalmannschaften des DFB seit der U15.

Mit 15 folgte ein Wechsel zu RB Leipzig, der später Wellen schlug, weil Football-Leaks-Dokumenten zufolge offenbar Berater auf zwieilichtige Weise an dem Deal mitverdienten .

Der gebürtige Wunstorfer hatte zunächst beim TSV Klein Heidorn und später beim 1. FC Wunstorf gespielt. Später wechselte er zu den D-Junioren von Hannover 96. Bei den "Roten" spielte Kühn dann drei Jahre. Doch: "Bei Hannover 96 scheiterte es am Fahrdienst", erzählte seine Mutter 2017 gegenüber dem SPORT BUZZER . "An langen Schultagen konnte Nic es mit Bus und Bahn nicht pünktlich zum Training ins Eilenriedestadion schaffen."

"Ziel muss es sein, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln."

"Die Fritz-Walter-Medaille hat sich als bedeutendste Einzelauszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball etabliert", sagt Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften. „Wichtig ist uns, dass die Talente diese Medaille als Ansporn verstehen: Ihr Ziel muss es sein, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ihre Reise soll sie bis in die jeweilige A-Nationalmannschaft führen.

Die Medaille wird am 6. September am Nachmittag des EM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande in Hamburg verliehen.