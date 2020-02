Nur noch Nummer drei: Ex-Keeper Michael Esser in Hoffenheim ohne Einsatzchance

Bei Hannover 96 war er hinter Ron-Robert Zieler nur noch die Nummer zwei, weshalb er weg wollte. Im Winter war es dann soweit: Michael Esser ist von Hannover 96 zur TSG 1899 Hoffenheim gewechselt – ablösefrei, was vielen Fans im Netz nicht gefiel. Aus Sicht des Torhüters ist der Schritt zurück in die Bundesliga sicherlich nachvollziehbar, doch dort droht ihm nun sogar eine noch unbefriedigendere Perspektive als in Hannover.

Pentke hat die Nase vorn

Zunächst sah es danach aus, als würde Esser zum Start des neuen Jahres zwischen den Pfosten stehen. Stammkeeper Oliver Baumann hatte sich am Knie verletzt und musste am Meniskus operiert werden. Doch nicht der aus diesem Grund verpflichtete Esser, sondern Philipp Pentke rückte zwischen die Pfosten – und zwar in allen folgenden Partien. Erst beim 1:2 gegen Frankfurt, dann beim 3:0 in Bremen, beim 2:1 gegen Leverkusen und beim 0:1 in Freiburg.