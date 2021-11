Trennung statt "Freiburger Modell": Ex-Coach Breitenreiter über das Aus bei 96

Man kann es nicht anders sagen: Läuft bei Breite! Anfang Juni hat André Breitenreiter einen Zwei-Jahres-Vertrag beim FC Zürich unterschrieben - und vier Spieltage vor der Winterpause führt der frühere 96-Coach mit seiner Mannschaft das Klassement in der Super League an (gleichwohl der FC Basel noch eine, die Young Boys Bern sogar zwei Partien in der Hinterhand haben). Zuletzt gab's ein 1:0 in Sion.

Ehe er in der Schweiz anheuerte, stand der 48-Jährige allerdings eine ganze Zeit lang ohne Trainerjob da. Ziemlich genau zweieinhalb Jahre, nachdem er am 27. Januar 2019 nach einer 1:5-Niederlage gegen Dortmund bei den Roten entlassen worden war. In einem Interview mit der Sport Bild erklärte er jetzt, wieso das seiner Meinung nach der Fall gewesen sei...