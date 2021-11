Überraschung! Ex-96-Coach Tayfun Korkut neuer Trainer bei Hertha BSC

Nicht nur bei Hannover 96 sind es derzeit turbulente Tage, auch in der Hauptstadt geht es hoch her. Allerdings ist man bei Hertha BSC schon einen Schritt weiter: Zwei Tage nach dem 1:1 gegen Augsburg mit dem Gegentreffer weit in der Nachspielzeit, haben sich die Berliner von Trainer Pal Dardai getrennt - und bereits einen Nachfolger präsentiert. Einen, der in Hannover bestens bekannt ist...

"Mit Tayfun Korkut möchten wir der Mannschaft nun neue Impulse und neuen Input geben. Tayfun hat in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt, dass er ein Team nicht nur stabilisieren, sondern auch mit seiner akribischen und leidenschaftlichen Arbeit und seiner Idee vom Fußball weiterentwickeln kann", erklärt Bobic, Geschäftsführer Sport bei der Hertha und ebenfalls mit Hannover-Vergangenheit, die Entscheidung pro Korkut.

Dessen erste Station im Erwachsenenbereich in Deutschland war 96. An Silvester 2013 wurde er als neuer Trainer vorgestellt, führte die Roten in dieser Saison auf den zehnten Platz. Nach 13 sieglosen Spielen folgte im April 2015 das Aus bei 96. In der Folge war der 42-fache türkische Nationalspieler noch Coach in Kaiserslautern, Leverkusen und Stuttgart - allerdings nie langfristig.