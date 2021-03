"Eine glückliche Fügung": Gheorghe Popescu blickt sehr gern auf seine Zeit bei 96 zurück

Seine Zeit in Hannover war nicht lang, aber doch ereignisreich und vor allem schön: Gheorghe Popescu jedenfalls blickt noch gern auf die drei, vier Monate bei 96 zurück. "Die Stadt und das Umfeld waren hervorragend und die Atmosphäre in den Stadien unvergleichbar. Und das sagt ein ehemaliger Fußballer, der im Camp Nou oder vor frenetischem Publikum in Istanbul gespielt hat", schwärmt der mittlerweile 53-Jährige in einem Interview.

Anzeige

Zur Rückrunde der Saison 2002/03 wechselte der damals 35-jährige Abwehrveteran zu den Roten, die als Aufsteiger gegen den direkten Wiederabstieg kämpften. Der Transfer des rumänischen Nationalmannschaftskapitän war kurios zustande gekommen: "Mein Engagement bei Dinamo Bukarest entpuppte sich als großes Missverständnis, zumal es wegen meiner Vergangenheit beim FC Craiova immer wieder Fanproteste gab. So war es eine glückliche Fügung, dass mein damaliger Berater mit dem Sportdirektor von Hannover, Ricardo Moar, das Ganze relativ schnell in trockene Tücher gebracht hat", erinnert sich Popescu.