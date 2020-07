"Hannover bleibt meine Basis": 96-Eigengewächs Anton im Abschieds-Interview

Das waren natürlich die beiden Abstiege. Das hat unglaublich wehgetan. Ich komme aus Hannover, ich weiß, was der Klub den Menschen hier bedeutet.

Ich hatte sehr viele schöne Momente in Hannover. Sie alle aufzuzählen – dafür würde der Platz hier nicht reichen. (lacht) Aber ganz besonders in Erinnerung sind mir zwei Erlebnisse: zum einen natürlich der Aufstieg 2017. Gefühlt war ganz Hannover in Sandhausen dabei und hat danach mit uns gefeiert. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und dann natürlich mein Profidebüt im Februar 2016. Einmal mit dem 96-Trikot in der Bundesliga auflaufen – davon hatte ich als Kind immer geträumt. Kurioserweise war das damals in Stuttgart.

Zwölf Jahre im Klub – eine lange Zeit. Was war Ihr schönster 96-Moment?

Was wird Ihnen an Hannover am meisten fehlen?

In erster Linie die Menschen. Meine Familie, meine Freunde. Hannover ist meine Heimat, das wird auch immer so bleiben. Deshalb habe ich auch gesagt: Das ist kein Abschied, sondern ein „Auf Wiedersehen“. Hannover ist und bleibt meine Basis. Hier lebt meine Familie, hierher werde ich immer wieder zurückkehren. Ich freue mich umgekehrt aber auch sehr darauf, in Stuttgart nun etwas Neues kennenzulernen.

... und welcher Mitspieler?

Da könnte ich fast die gesamte Truppe aufzählen. (lacht) Natürlich meine Kumpel Linton Maina und Flo Muslija. Aber auch die erfahrenen Spieler wie Eddy Prib, Felipe, Marvin Bakalorz oder Ron-Robert Zie­ler. Sie haben mir in all den Jahren unheimlich geholfen und hatten immer ein offenes Ohr für mich. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.