Ex-96-Profi Fabian Ernst im XXL-Interview: "Der letzte gute Transfer war Füllkrug" 

Fabian Ernst (39) hat es geschafft – er durchlief alle 96-Jugendmannschaften, wurde Profi in Hannover, Hamburg, Bremen, Schalke und Istanbul – und Nationalspieler. Heute lebt er wieder in Hannover und macht sich Sorgen um seinen Klub 96, für den er noch in der Alten Herren spielt. Ihr Ex-Klub Schalke spielt Sonntag in Hannover, für beide geht’s gegen den Abstieg. Wer steigt denn am Ende ab? Hannover ist ja gefühlt schon abgestiegen, die letzten Spiele geben wenig Hoffnung, dass man noch die Wende schafft. Bei Schalke glaube ich nicht daran, dass sie absteigen werden. Dafür ist noch zu viel Qualität in der Mannschaft, auch wenn da vieles nicht stimmt. Sie werden am Ende der Saison aber über dem Strich stehen. Was kann 96 noch tun? Ein Dreier am Wochenende könnte noch mal Kräfte freisetzen. Aber man fragt sich natürlich, woher das kommen soll. Man bräuchte mal so eine Initialzündung. Aber, ganz ehrlich: Im Umfeld von Hannover oder in der Stadt hat man sich schon ein Stück weit mit dem Abstieg abgefunden, finde ich. Woran ist 96 in dieser Saison gescheitert? Die Qualität reicht nicht für die erste Liga. Das war mir aber auch schon am Anfang der Saison klar. Die Kaderzusammenstellung ist mangelhaft. Ich bin mal die Transfers aus den letzten Jahren durchgegangen, der letzte gute Transfer, der getätigt worden ist, war meiner Meinung nach Füllkrug. Und Bebou mit Abstrichen. Der Rest hat sportlich nicht den Aha-Effekt gebracht, der dich in andere spielerische Sphären katapultiert.

Die letzte Patrone Trainerwechsel hat 96 auch verschossen – Thomas Doll kam für André Breitenreiter. Es ist nicht besser, sondern gefühlt noch schlechter geworden ... Ob es immer Sinn macht, einen neuen Trainer zu installieren – darauf haben wir jetzt höchstwahrscheinlich die Antwort. Thomas Doll kann ja auch nicht seinen Zauberstab rausholen und Weltklassefußball spielen lassen. Aber den richtigen Ruck, der durch die Mannschaft geht, habe ich auch nicht erkannt. Wie kann man die Mannschaft noch packen? Grundsätzlich musst du in die Köpfe der Spieler rein, dass sie mutiger sind, dass sie ihr Selbstvertrauen irgendwo hernehmen. Aber das ist natürlich schwer, keine Frage. Zuletzt hat Doll die Spieler öffentlich hart kritisiert, von beschämenden Leistungen war die Rede. Verliert ein Trainer damit seine Mannschaft? Wie war das früher bei Ihnen? Jeder Spieler reagiert darauf an­ders. Ich konnte meine Leistung immer ganz gut einschätzen. Und ich hätte dem Trainer höchstwahrscheinlich recht gegeben, wenn er mich nach so einem schwachen Spiel angezählt hätte. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt motiviert hätte. Aber mannschaftsintern ist man natürlich auch nicht zufrieden nach solchen Spielen. Jetzt ist 96 nicht nur mannschaftsintern keine Einheit mehr – der ganze Klub ist zerrissen. Fan-Vertreter haben die Vereinsführung übernommen, Martin Kind ist nur noch Chef der Profi-Abteilung. Wie finden Sie das? Man macht sich schon ein bisschen Sorgen, wohin die Reise mit 96 geht. Dieter Schatzschneider ist als Konsequenz aus dem Verein ausgetreten ... (lacht) Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor.

Kann Profifußball in Hannover funktionieren, wenn die 50+1-Regel bleibt? So stellt sich das ja die neue 96-Vereinsführung im Gegensatz zu Martin Kind vor. Ich denke, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht worden sind. Man muss versuchen, das Ganze im Dialog mit den Fans in eine neue Richtung zu bringen. Wenn jemand das von oben herab steuert, dann ist das immer gefährlich. Man muss das als eine Einheit im Verein planen und umsetzen. Sportlich muss es in der 2. Liga auf jeden Fall einen Neuaufbau geben. Wie kann das gehen? Sie sind ja ein Musterbeispiel dafür, wie man als Talent aus der eigenen Jugend Profi werden kann. Bei uns war das damals aus der Not heraus geboren. Wir waren noch A-Jugendspieler – und 96 ist in die Regionalliga abgestiegen. Wären wir in der zweiten Liga geblieben, weiß ich nicht, ob ein Asamoah, ein Raphael Schäfer oder ich die Möglichkeit gehabt hätten, in der Profi-Mannschaft Fuß zu fassen. Von daher kann so ein Abstieg auch eine Chance für jüngere Spieler sein, die dann teilweise auch notgedrungen nachrücken. Mit ein bisschen weniger Geld kann man den Kader in der 2. Liga auf jeden Fall besser zusammenstellen als den, den wir jetzt haben. Ich erhoffe mir mehr Inspiration, was Neuzugänge betrifft. Dass da vielleicht auch mal wer aus dem Hut gezaubert wird. Von einem anderen Manager als Horst Heldt? Höchstwahrscheinlich, ja.

Sie sind ja neuerdings stolzer Vereinsbesitzer, haben den Zweitligisten Næstved BK zusammen mit einem anderen Investor gekauft. Wie geht das denn? Es kostet schon ein bisschen was. Und das ist natürlich auch mit Risiken verbunden, weil du am Ende nicht zwangsläufig Rendite bekommst. Ich mache das mit meinem Partner Alexander Quaye, der in Ghana eine Fußball-Akademie betreibt. Daran sind wir angebunden. Wir wollen natürlich schnell in die erste Liga. Von der Nähe her passt es auch: Mit dem Auto brauchst du viereinhalb Stunden von Hannover, der Flug nach Kopenhagen dauert 45 Mi­nu­ten. Die Infrastruktur des Vereins ist sehr gut, er ist schuldenfrei. Deshalb sind wir das Risiko eingegangen. Wir haben aber finanziell sehr geringe Mittel, müssen sehr kreativ sein. Sie haben von 2002 bis 2006 24-mal für Deutschland gespielt. Wie beurteilen Sie den aktuellen Generationswechsel unter Bundestrainer Joachim Löw – hat er ihn zu spät oder gerade noch rechtzeitig vollzogen? Das Potenzial ist da, wie sich beim 3:2-Sieg in Holland gezeigt hat. Ich denke, dass wir uns vor anderen Nationen nicht verstecken müssen. Der Umbruch wird natürlich ein Prozess, der mindestens die nächsten ein bis zwei Jahre andauert. Aber die Richtung stimmt. Ist Deutschland schon nächstes Jahr Mitfavorit auf den EM-Titel? Ich denke, wir werden eine gute Rolle spielen. Ob es für ganz oben reicht, hängt auch von der Dynamik des Turniers ab.

