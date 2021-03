Falette-Entscheidung steht bevor: 96-Boss Kind entscheidet über seine Zukunft

„Alles gut“, sagte Simon Falette, kurz bevor er gestern um 15.49 Uhr in seinen weißen Mercedes AMG einstieg und vom 96-Stadiongelände düste. Doch gut ist wenig für den Innenverteidiger, nach dem Trainingsausraster in der vergangenen Woche geht es am Mittwoch um seine Zukunft. 96 hatte angekündigt: „Ab Montag nimmt der Verteidiger wieder ganz normal am Trainingsbetrieb teil“ – das Gegenteil war der Fall. Falette durfte Dienstag nicht draußen mit der Mannschaft trainieren, blieb ohne Kollegen in der Arena. Schmeißt 96 ihn am Mittwoch ganz raus?

Martin Kind prüft die Frage. „Wenn wir davon überzeugt sind, werden wir es tun“, kündigte der Profichef bereits an. Dabei schien der Trainingsausraster vor einer Woche glimpflich für den Ex-Frankfurter Falette auszugehen, dann schaltete sich der 96-Boss ein. Die Tendenz geht Richtung Rauswurf. Falette hatte bei einer Trainingsauseinandersetzung am vergangenen Mittwoch erst Genki Haraguchi zu Boden geschubst, legte dann Baris Basdas den Arm an den Hals und sich mit Marcel Franke an.