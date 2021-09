Kind wünscht "Chancengleichheit": Wann kommt „2G“ bei Hannover 96?

Beim 96-Spiel am Sonntag gegen Sandhausen ist noch mal alles beim Alten fürs Stadiongefühl: Maskenpflicht bis zum Platz, gewohnte Abstandsregeln und Co. Vieles spricht dafür, dass 96 danach auf „2G“ setzt. Schon beim Heimspiel gegen Schalke (15. Oktober, 18.30 Uhr) könnten ausschließlich Geimpfte und Genese im Stadion sitzen. Der Klub will sich am Montag entscheiden.

Kind wünscht sich Chancengleichheit

96 darf das nicht. Das Land Niedersachsen hat die Zuschauerzahl in der neuesten Corona-Verordnung bei 25.000 gedeckelt. Ein bisschen kurios, denn die Maximalzahl gilt für alle Klubs des Landes – aber während in Osnabrück dann schon lange ausverkauft ist, bleibt bei 96 noch ein Großteil des Stadions leer. Die HDI-Arena hat 49.200 Plätze. Klubchef Martin Kind wünscht sich deshalb von der Landespolitik, dass „im Sinne der Chancengleichheit noch mal darüber nachgedacht“ und dann nachjustiert wird, wie viele auf Dauer bei 96 reindürfen. In der Theorie kann das Land dem Klub eine Ausnahmegenehmigung für mehr Fans erteilen, aktuell ist das aber noch unwahrscheinlich. Weil das Stadion groß genug ist, dürfen in Hannover sogar mit „3G“ (geimpft, genesen, getestet) bis zu 25.000 Fans in die Arena. Zuletzt waren die Spiele aber bei Weitem nicht ausverkauft.

Gegen Schalke, wenn die „2G“-Regel erstmals gelten dürfte, wird es voller werden. Der Vorteil der Regel, bei der ein negativer Corona-Test nicht mehr für den Zutritt ausreicht: Die Maskenpflicht im Stadion würde fallen, außerdem müssten die Fans nicht mehr im Schachbrettmuster mit Abständen sitzen. Der Kartenverkauf fürs Spiel gegen Schalke soll in der kommenden Woche zeitnah nach der Einlass-Entscheidung starten.