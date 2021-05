Nach Leipzig-Supportvideo vor dem Pokalfinale: 96-Fans hängen Plakat gegen Kaiser auf

Hannover 96 befindet sich seit Mittwoch in der Hotel-Quarantäne. Bevor die Roten am Sonntag (ab 15.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) zum vorletzten Saisonspiel beim FC St. Pauli antreten müssen, kam es zu einem unschönen Zwischenfall - besonders für Dominik Kaiser. Am Samstagmorgen haben Fans der Niedersachsen ein Plakat am Maschsee mit der Aufschrift "D. Kaiser: Wir verleihen dir gerne Flügel" aufgehangen.

Supportvideo für Leipzig

Das Plakat spielt auf das erst kürzlich aufgenommene Supportvideo für seinen Ex-Verein Leipzig an. Vor dem Pokalfinale hatte Kaiser dem Team von Julian Nagelsmann in einer Botschaft viel Erfolg für das Endspiel gewünscht.