Rückkehr der Fans: 96 wartet weiter auf konkrete Vorgaben vom Gesundheitsamt

Wenn sich wie die Vertreter der 36 Klubs aus 1. und 2. Bundesliga in Frankfurt zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung treffen, wird im Vorfeld viel erwartet in diesen gesundheitlich und finanziell komplizierten Zeiten. Die einen rechnen mit hitzigen Abstimmungen über die umstrittene 50+1-Regel zum Einstieg von Investoren, was ganz besonders Martin Kind und die 96-Profirma interessiert hätte. Die anderen hofften auf exakte Pläne zur Rückkehr der Fans in die Stadien zur neuen Saison – die 2. Liga startet ja schon am Freitag, den 23. Juli, die 1. Liga drei Wochen später. Anzeige Herausgekommen ist dabei aber deutlich weniger als erwartet, weil erstens gar keine Kampfabstimmung auf der Tagesordnung stand, zweitens beim Thema Corona/Fans weiterhin Politik und Ämter kurzfristig die entscheidenden Vorgaben machen.

Zu 50+1 gab es immerhin weitere Gespräche, am Ende stand eine Erklärung – das DFL-Präsidium wird eine schriftliche Stellungnahme an das Bundeskartellamt „zur vorläufigen rechtlichen Einschätzung der Regel“ schicken. Ziel sei es, kartellrechtskonforme Lösungsansätze zu entwickeln, die im Interesse aller 36 Klubs sind. Rückkehr der Gästefans ab dem 3. Spieltag Die Behörde hatte zwar festgestellt, dass die 50+1-Regel im Grundsatz mit dem Kartellrecht vereinbar sei, gleichzeitig aber die derzeit geltenden Ausnahmegenehmigungen für die konzern- oder investorengeführten Bundesligisten Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim kritisiert. Die DFL-Klubs müssen entscheiden, ob dies eher die 50+1-Regel in Frage stellt oder ob die Klubform der drei Vereine überdacht werden muss. Das Trio ist momentan nicht an die Vorgabe gebunden, wonach der Stammverein nach der Ausgliederung seiner Profi-Abteilung in eine Kapitalgesellschaft weiter die Mehrheit der Stimmenanteile besitzen muss. Einen kleinen Beschluss gab es immerhin beim Thema Stadionbesuch – ab dem 3. Spieltag sollen auch Gästefans zurück in die Stadien dürfen. Solange die Zuschauerkapazitäten noch gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, sollen 5 Prozent der Tickets pro Spiel Auswärtsfans vorbehalten werden.

