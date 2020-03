Hannover 96-Fanabteilung und Bündnis „Fanszene hilft“ unterstützen Menschen in Coronavirus-Not

Am 12. April 2020, am Tag des 124. Geburtstages von Hannover 96, soll die Fanabteilung der Roten aus der Taufe gehoben werden. Als 18. Sparte des Gesamtvereins. Und auch wenn es sie bislang bestenfalls als Absichtserklärung gibt, als Wunsch des im März 2019 bestimmten Vorstandes um Sebastian Kramer, fangen einige 96-Anhänger bereits seit Anfang des Jahres an, sie mit Leben zu füllen. Niemals allein – Hilfe für Menschen in Not durch Coronavirus-Pandemie Das erste größere Vorhaben ist eine Hilfsaktion, die die Fanabteilung zusammen mit dem Bündnis „Fanszene hilft“ ins Leben gerufen hat. Sie wollen Menschen helfen, die durch die Coronavirus-Pandemie in Not geraten sind. Frei nach dem 96-Slogan „Niemals allein“, der den Verein seit 2002 begleitet wie kein anderer. In Zeiten großer Verunsicherung. In einer Zeit, in der das öffentliche Leben mehr und mehr zum Erliegen kommt, wollen Justus Faust, Michael Thiele und viele andere helfen.

Fanabteilung beweist, was sie leisten kann Am Donnerstag, 19. März, sollte es eigentlich einen ersten Informationsabend in der Vereinsgaststätte „Stamme96“ geben, doch wie die Mitgliederversammlung des Gesamtvereins, die ursprünglich für den 30. April geplant war, wurde dieser Termin abgesagt. Am Gründungstermin 12. April wollen Faust (31 Jahre, Hannover) und Thiele (49, Hameln), die sich im vergangenen Herbst bereiterklärt haben, die Abteilung zu leiten, erst aber noch gewählt werden müssen, allerdings festhalten. Was die Fanabteilung alles leisten kann und will, beweist sie mit ihrer Hilfsaktion.

Das waren die Choreos der Fans von Hannover 96 der letzten Jahre: Die 96-Fans präsentierten eine aufwendige Choreo für den Pokalheld Jörg Sievers, der Anfang Januar 2020 nach 30 Jahren bei Hannover 96 dem Ruf von Daniel Stendel nach Schottland folgte. ©

